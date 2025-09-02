São Paulo vive horas decisivas à espera de um ‘sim’ por Marcos Leonardo

O São Paulo vive a expectativa à espera de um ”sim”. Afinal, o Tricolor tem até as 23h59 desta terça (2), horário limite da janela nacional de transferências, para tentar registrar o atacante Marcos Leonardo, atualmente no Al Hilal, da Arábia Saudita.

O clube busca a contratação por empréstimo até o fim da temporada. Além disso, o jogador não vem sendo aproveitado na Liga Saudita, principal competição local. O negócio, porém, depende exclusivamente da liberação por parte da diretoria do Al Hilal.

Para facilitar o acordo, Marcos Leonardo abriu mão de boa parte dos salários que tem direito até dezembro de 2025, tornando-se viável dentro da realidade financeira do Tricolor. O modelo é considerado viável dentro do clube, já que o São Paulo vive uma grave crise financeira e não poderia fazer loucuras para trazer o centroavante.

Contudo, a diferença de fuso horário também pressiona a diretoria. Afinal, a Arábia Saudita está seis horas à frente do Brasil, o que encurta ainda mais a margem para definição do caso.

Contratado pelo Al Hilal em setembro de 2024, por 40 milhões de euros, Marcos Leonardo soma 49 jogos, 29 gols e três assistências com a camisa do clube saudita. Apesar do contrato válido até junho de 2029, o centroavante já manifestou desejo de retornar ao Brasil. Assim, o São Paulo surge como prioridade neste momento.

Com o fechamento das janelas das principais ligas europeias na última segunda-feira, a concorrência internacional diminuiu, cenário que alimenta o otimismo dos dirigentes são-paulinos. Agora, resta aguardar se o Al Hilal dará o sinal verde para que o atacante vire o novo reforço do São Paulo.

