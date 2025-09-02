Arrascaeta e Camila Bastiani anunciam sexo do primeiro bebê do casal: ‘Te esperando’

Referência técnica do Flamengo de Filipe Luís e em pleno auge na carreira, Giorgian De Arrascaeta vive mesmo um ano muito especial dentro e fora de campo. Depois de anunciar a realização do sonho de ser pai, o meia rubro-negro confirmou que Camila Bastiani está esperando um menino — o futuro camisa 10 da Gávea, quem sabe. O casal confirmou a notícia na última segunda-feira (01) pelas redes sociais.

“Estamos te esperando, filho”, escreveu o ídolo rubro-negro, acompanhado de um coração azul na legenda.

Camila anunciou a gestação no fim de junho, mês de aniversário do meia, quando o camisa 10 agradeceu pela bênção. Ele ainda mencionou os “irmãozinhos” do bebê, seus cachorros Alfonsina e León.

Casamento e vida pessoal

Arrascaeta e Camila oficializaram a união em dezembro de 2023, em cerimônia realizada no Uruguai e marcada por momentos marcantes. O cãozinho do casal, por exemplo, participou do evento religioso, e a festa teve ritmo de pagode espanhol.

O casal vive na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, desde 2019, quando o meia transferiu-se ao Flamengo. De lá para cá, se tornaram praticamente cariocas e também empresários. Os dois mantêm uma sociedade com o chef Emanuel Pinheiro que resultou na criação da Rio Sucrée — confeitaria localizada no mesmo bairro da ZO fluminense.

Arrascaeta na temporada

A boa fase fora das quatro linhas coincide com um desempenho de alto nível dentro delas. Em 2025, o camisa 10 da Gávea já soma 17 gols e 13 assistências em 42 partidas — números próximos ao auge em 2019.

Ele, aliás, marcou o único gol rubro-negro no empate em 1 a 1 com o Grêmio, no Maracanã, pelo Brasileirão, no último domingo (31). O resultado manteve o Flamengo na liderança da competição.

Após cumprir seus compromissos com o clube, o meia se apresentou à seleção uruguaia nesta semana para disputar as rodadas finais das Eliminatórias. Viña e Varela também foram convocados nesta Data-Fifa.

A Celeste enfrenta o Peru em Montevidéu no mesmo dia em que a Seleção vai a campo, na quinta-feira (04), às 20h30 (de Brasília). Na sequência, encara o Chile em Santiago, no dia 9. Um empate já garante vaga no Mundial de 2026.

E a renovação com o Flamengo?

O camisa 10 também está no centro das atenções internas do clube, mas por questões contratuais. Depois de suspender as conversas por renovação, a diretoria rubro-negra se planeja para retomar as conversas ainda neste mês.

O dirigente José Boto inclusive já sinalizou a intenção de ampliar a permanência do camisa 10, considerado, de forma unânime, peça essencial no planejamento do clube.