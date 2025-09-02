Crystal Palace volta atrás e cancela negócio de Marc Guehi com o Liverpool

Mesmo após ter realizado exames médicos no Liverpool, Marc Guehi não jogará pelos Reds nesta temporada 2025/26. Afinal, o Crystal Palace voltou atrás do acordo de 35 milhões de libras (cerca de R$ 257 milhões na cotação atual), por conta de outra negociação frustrada.

Dessa forma, o jogador, que estava em Londres, pronto para assinar sua transferência, terá outro destino na carreira. Isso porque o Palace esteve próximo de acertar com o brasileiro Igor Júlio, mas o West Ham atravessou o negócio e acertou com o atleta.

Diante desse cenário, o clube voltou atrás na venda de Marc Guehi ao Liverpool. Essas informações são do jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências internacionais.

O defensor, inclusive, atuou na vitória do Crystal Palace, por 3 a 0, sobre o Aston Villa no último domingo (31), e marcou um dos gols. Desde sua transferência do Chelsea em 2021, Guehi fez 155 jogos pelo Crystal Palace. Ele foi o capitão do time na vitória sobre o Manchester City na final da Copa da Inglaterra em Wembley, em maio.

Por outro lado, os Reds reforçaram o sistema ofensivo. Afinal, o atual campeão da Premier League pagará 125 milhões de libras (R$ 922,3 milhões na cotação atual) pelo atacante sueco Alexander Isak, de 25 anos.

