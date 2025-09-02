Andreas Pereira desembarca em São Paulo para reforçar o Palmeiras

O meia Andreas Pereira é oficialmente jogador do Palmeiras. O reforço para a temporada 2025 desembarcou em São Paulo na madrugada desta terça-feira (2), no aeroporto de Guarulhos, em voo particular ao lado da família. Assim que chegou, o atleta já posou com a nova camisa alviverde, lançada no fim de agosto, em tons de verde e amarelo.

Registrado no BID da CBF ainda na segunda-feira (1º), Andreas vestirá a camisa 8 e está apto a estrear pelo Verdão. A tendência é que ele seja recebido pelo clube nesta terça-feira, mas os treinos só recomeçam na quinta-feira, após a pausa da Data Fifa.

O meia já está em boas condições físicas, já que fez a pré-temporada com o Fulham, da Inglaterra. Ele só não entrou em campo porque as negociações com o Palmeiras estavam em andamento.

Andreas Pereira também está na lista de inscritos da Libertadores, ocupando a vaga de Richard Ríos. O primeiro duelo pela competição continental está marcado para o dia 17 de setembro, contra o River Plate, em Buenos Aires, pelo jogo de ida das quartas de final. No Brasileirão, a estreia pode acontecer no dia 13 de setembro, quando o Palmeiras recebe o Internacional, no Allianz Parque.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.