Flamengo finaliza janela com quatro reforços, mas atletas ainda podem sair para outros mercados

O Flamengo encerrou a janela de transferências com quatro reforços para a sequência da temporada. No entanto, ainda existe a possibilidade de haver saídas de atletas para outros mercados. A informação é do portal “ge”.

Assim, o clube anunciou o lateral-direito Emerson Royal, os meias Saúl e Carrascal e o atacante Samuel Lino. Por outro lado, saíram o lateral-direito Wesley e os meias Gerson e Victor Hugo, do profissional, e o goleiro Lucas Furtado, o meia Matheus Gonçalves e os atacantes Lorran e Shola, do sub-20.

Entre as possíveis saídas, está o nome de Michael. O atacante perdeu espaço com o técnico Filipe Luís e ficou quase dois meses sem aparecer na lista de relacionados. Ele reapareceu no último domingo (31), contra o Grêmio, porém permaneceu no banco de reservas.

Em julho, o jogador recusou uma proposta de empréstimo do Al-Ula, da Arábia Saudita. Nesse sentido, o atacante que está no fim da fila na disputa por uma vaga entre os titulares ainda pode sair, porém seu alto salário assusta possíveis interessados.

Além disso, Cebolinha é outro nome no ataque que vive um período de oscilação desde o Mundial de Clubes. Ele esteve entre os relacionados em 12 oportunidades e só entrou em campo em seis, sendo que estufou a rede contra o Atlético-MG pela Copa do Brasil.

Juninho, por sua vez, perdeu espaço entre os relacionados. O Flamengo recusou, recentemente, propostas de empréstimos pelo atleta e planeja dar mais espaço a ele na sequência da temporada. Mesmo assim, ele esteve fora dos últimos seis jogos: Mirassol, Internacional (três vezes), Vitória e Grêmio.

Data do fim de outras janelas

Ucrânia e Croácia: 5 de setembro

Arábia Saudita: 10 de setembro

Rússia: 11 de setembro

Grécia e México: 12 de setembro

