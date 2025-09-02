Ten Hag afirma estar surpreso com demissão do Leverkusen: ‘Nunca houve confiança mútua’

Após ser demitido do Bayer Leverkusen, o técnico Erik ten Hag se posicionou sobre sua passagem relâmpago. Assim, o profissional, que deixou o clube com apenas três partidas, se mostrou surpreso com a decisão e lamentou a falta de tempo para trabalhar, construir confiança e uma equipe coesa dentro das quatro linhas.

“A decisão da administração do Bayer Leverkusen esta manhã de me colocar em licença foi uma surpresa completa. Demitir um treinador depois de apenas duas partidas do campeonato é algo sem precedentes. Neste verão, muitos jogadores importantes que fizeram parte de sucessos passados ??deixaram o elenco. Construir uma equipe nova e coesa é um processo cuidadoso que exige tempo e confiança”, disse.

“Um novo treinador merece espaço para implementar sua visão, definir os padrões, moldar o elenco e deixar sua marca no estilo de jogo. Comecei este trabalho com total convicção e energia, mas infelizmente a diretoria não estava disposta a me conceder o tempo e a confiança de que eu precisava, o que lamento profundamente”, completou.

“Sinto que esta nunca foi uma relação baseada em confiança mútua. Ao longo da minha carreira, cada temporada que consegui levar até o fim como treinador me trouxe sucesso. Os clubes que confiaram em mim foram recompensados ??com sucesso e títulos. Por fim, gostaria de agradecer à torcida do Bayer Leverkusen pelo carinho e pela paixão, e desejo muito sucesso ao elenco e à comissão técnica no restante da temporada”, disse o treinador em comunicado”, finalizou.

Busca por uma novo profissional

Desde que chegou, em julho, Erik ten Hag treinou a equipe durante a pré-temporada, que ocorreu também no Brasil. Na ocasião, chegou a perder por 5 a 1 em um jogo-treino contra a equipe sub-20 do Flamengo. Além disso, esteve à frente do time em três jogos oficiais. Na vitória por 4 a 0 sobre o Sonnenhof Grossapach pela Copa da Alemanha, derrota para o Hoffenheim por 2 a 1 e empate em 3 a 3 com o Werder Bremen, ambos pela Bundesliga. O auxiliar técnico Rogier Meijer comandará o treino de terça-feira (2). Com pausa para a Data-Fifa, o clube terá tempo para buscar um novo nome, já que só voltará a campo no dia 12 de setembro, contra o Eintracht Frankfurt.

