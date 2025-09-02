InícioEsportes
Al Ain recusa proposta de empréstimo do Botafogo pelo lateral Erik

Erik é um dos destaques do Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos

O Botafogo segue no mercado, apesar do fechamento da janela europeia. Afinal, existem outras possibilidades em questão, como a chegada de um lateral-esquerdo para suprir a saída de Cuiabano para o Nottingham Forest, da Inglaterra. No entanto, o Al Ain recusou a proposta por empréstimo do Alvinegro por Erik, que é titular da equipe e está entre os convocados pela seleção dos Emirados Árabes Unidos. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, a tendência é que Alex Telles e Marçal sejam as opções na posição para o restante da temporada. Isso porque o clube informou que “nenhum jogador está à venda no momento” e por este motivo não liberou o atleta. Por outro lado, existia uma expectativa do estafe do atleta para conseguir a liberação, pelo menos por empréstimo, algo que não ocorreu.

Formado nas categorias de base do Internacional, Erik se transferiu para o Al-Ain em 2020. Por lá, optou por passar por um processo de naturalização no país e completou o ciclo de cinco anos, que são exigidos pela Fifa.

Nesse sentido, o lateral-esquerdo  está na segunda convocação pelos Emirados Árabes Unidos e disputará os primeiros jogos com a nova camisa, que serão contra Síria e Bahrein.

    02/09/2025 12:14
