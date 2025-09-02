Vídeo! Thiago Galhardo responde Denílson após polêmica sobre Seleção: ‘Fiz o dobro’

Thiago Galhardo, principal reforço do Santa Cruz para temporada, baseou-se em declarações de Denílson para esclarecer uma polêmica antiga sobre a Seleção Brasileira. Depois de ser ironizado pelo comentarista global por dizer que não pretendia retornar à Canarinho, o atacante decidiu elucidar a mensagem que realmente quis passar anteriormente com a fala.

O sonho da Seleção só se tornou palpável para o jogador a partir da perda de uma das maiores incentivadoras de sua carreira: sua avó. Como ela sempre teve o anseio de vê-lo vestindo a amarelinha, ele abdicou de praticamente tudo na vida pessoal para realizar o desejo em honra à memória dela.

“O sonho da minha avó, depois que eu me tornei profissional, era me ver na Seleção. Só que eu achava aquilo muito distante, uma coisa quase que impossível de acontecer. No túmulo (da minha avó) eu falei que o sonho dela passaria a ser meu naquele momento. Não foi só por mim, foi por mim e por ela”, disse.

Sacrifícios pela Amarelinha

O atacante recordou os esforços pessoais que fez antes da única convocação, em 2020, quando atuava pelo Internacional. Ele revelou que abriu mão de festas, bebidas e até de relações pessoais para cumprir uma promessa feita à avó, falecida um ano antes.

“Eu entrei em um processo de buscar a Seleção a troco de tudo. Busquei o meu auge, onde abri mão de muitas coisas: sexo, bebida, festa”, contou em entrevista à ESPN.

Naquele ano, marcou 15 gols e deu cinco assistências em 18 jogos do Brasileirão. Um desempenho que o colocou entre os destaques da competição e, consequentemente, no radar de Tite à época. Sua estreia pela Seleção aconteceu em 17 de novembro de 2020, contra o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

E a declaração de Denílson?

Pois é! Depois da primeira — e única — convocação, declarou publicamente que não pretendia retornar à Seleção. A fala rendeu ironias por parte de Denílson, mencionadas e justificadas pelo atacante durante a entrevista.

“A questão da Seleção que eu quis dizer foi que eu abri mão de muitas coisas para poder chegar. Eu queria voltar. Queria ter jogado pela Seleção, ido para a Copa, eu queria tudo. Só não queria abrir mão de tudo o que eu abri. Eu só não fiz o esforço necessário para isso”, e prosseguiu:

“O Denílson até me zoou no programa dele, falou ‘desculpa você não querer voltar (para a Seleção)’. Cada um tem as suas vontades… Ele fez 60 gols na carreira, conseguiu ser campeão do mundo, jogar lá fora. Parabéns, essa foi a carreira dele. A minha, eu fiz mais que o dobro de gols dele e talvez não atingi o patamar que ele atingiu, mas cada um sabe da realização própria”.

@espnbrasil Thiago Galhardo quis ou não voltar para a seleção? Ele explica a fala e relembra zoação de Denilson! #FutebolNaESPN #tiktokesportes #futebol #galhardo #denilson ? som original – ESPN Brasil

Foco no Santa Cruz

Thiago vive um momento decisivo para história do Santa Cruz, que fez investimentos em busca do acesso à Série C do Brasileirão. Ídolo em potencial, ele carrega a responsabilidade de ser o nome de maior peso do elenco coral.

“Jogador grande de jogo grande. É para isso”, respondeu após o questionamento em torno da pressão diante de partidas decisivas.