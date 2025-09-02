LA Galaxy recusa proposta do Lyon por Gabriel Pec, ex-Vasco

Vale lembrar que na janela anterior, um clube do Qatar ofereceu 20 milhões de euros (R$ 109 milhões) para contratá-lo. No entanto, o LA Galaxy deixou claro que não pretende liberar o atleta.

O clube norte-americano acertou, em janeiro de 2024, a compra de 70% dos direitos econômicos do jogador por US$ 10 milhões (R$ 48,9 milhões na cotação da época). Além disso, o Cruz-Maltino tem 30% dos direitos federativos do atacante por ser seu clube formador e poderia receber uma boa quantia caso o negócio ocorresse.

Por fim, nesta temporada, Pec tem 34 partidas disputadas (33 como titular), com nove gols e duas assistências. Ainda em 2024, ele ganhou uma votação como o melhor estreante. Da mesma forma, se tornou o jogador mais jovem na história do Galaxy a ter pelo menos 30 contribuições de gol.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw itter, Instagram e Facebook.