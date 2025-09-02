Botafogo tenta a contratação do volante Luan, do São Paulo

Luan em ação com a camisa do São Paulo na atual temporada - (crédito: Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

O Botafogo segue ativo no mercado para reforçar seu elenco no restante da temporada. Assim, o clube carioca negocia a contratação do volante Luan, do São Paulo, e fez uma proposta de empréstimo por um ano, com opção de compra. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o alvinegro iniciou as conversas no último sábado (30), porém enfrenta a concorrência do Fortaleza, que também, tem interesse em trazer o atleta nos mesmos moldes.

Diante disso, as próximas horas tendem a ser decisivas para finalizar o acordo, visto que a janela de transferências do futebol brasileiro se encerra nesta terça-feira (2).

Formado nas categorias de base do São Paulo, em 2018, o jogador ainda tenta encontrar seu espaço na equipe paulista. Tanto que, em 2024, atuou pelo Vitória, por empréstimo, em 24 partidas. Desde seu retorno, só esteve em campo em cinco oportunidades sob o comando do técnico Hernán Crespo. Ele chegaria como opção para o setor alvinegro que carece de reforços desde a saída de Gregore para o Al-Rayyan, do Qatar.

