Roger Machado deve promover mudanças táticas no Internacional

A vitória sobre o Fortaleza garantiu fôlego a Roger Machado no comando do Internacional, pelo menos até a retomada do calendário após a data Fifa. O resultado serviu como um voto de confiança, mas também aumenta a responsabilidade do treinador, que busca alternativas para melhorar o rendimento do time. A pausa será usada para testes e ajustes no esquema tático do Colorado.

Até aqui, Roger priorizou a formação com dois atacantes de velocidade abertos e um centroavante de referência. Agora, porém, pretende avaliar outras possibilidades, como a utilização de três zagueiros — recurso já empregado na final do Campeonato Gaúcho, quando recuou Fernando para reforçar a defesa, e em partida contra o São Paulo, apesar da derrota por 2 a 1. Assim, a ideia é tornar o sistema mais sólido e equilibrado diante de adversários mais entrosados.

Bernabei pode ganhar protagonismo

Outra alternativa em análise é a adoção de uma dupla de atacantes, o que abriria espaço para um estilo mais direto e daria mais presença ofensiva ao lateral Bernabei. O argentino poderia explorar melhor os corredores sem depender da parceria com um ponta. A mudança também ganha força após a venda de Wesley para o futebol do Catar, que reduziu as opções de velocidade no elenco.

Após dois dias de descanso, o grupo se reapresenta nesta quarta-feira (3) no CT Parque Gigante. O time volta a campo no próximo dia 13, contra o Palmeiras, às 18h30, no Allianz Parque, pelo Brasileiro. Suspenso, Bernabei será a única baixa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.