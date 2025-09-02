Flamengo une torcida e desempenho no Maracanã, pelo Brasileirão

O empate entre Flamengo e Grêmio, no domingo (31), no Maracanã, registrou o maior público do Campeonato Brasileiro de 2025. A torcida rubro-negro compareceu em peso e colocou 69.447 torcedores presentes, com 64.495 pagantes. A renda foi de R$ 4.995.950,00, a maior da atual edição da Série A.

A partida contra o Grêmio foi a 12º como mandante do Flamengo no Brasileirão. Ao todo, o clube já levou 703 mil torcedores ao estádio. O Rubro-Negro, portanto tem a melhor média de público do campeonato, com 58.598 torcedores por jogo.

O apoio da Nação faz a diferença em campo. O Flamengo faz a melhor campanha como mandante da Série A, com nove vitórias e três empates – o que corresponde um aproveitamento superior a 83%. Ou seja, ainda está invicto sobre seus domínios. indo mais além, na atual temporada, o time fez 26 jogos em casa, com 18 vitórias, quatro empates e apenas quatro derrotas. São 55 gols a favor e apenas 13 contra.

Financeiramente, o clube está tendo retorno. Só no primeiro turno do Brasileirão, o Fla somou mais de R$ 20 milhões de lucro com bilheteria e já superou a do campeonato do ano passado. Assim, o Rubro-Negro tende a aumentar ainda mais esses números até o fim da temporada.

Com o bom desempenho, o time de Filipe Luís, assim, soma 47 pontos e está na liderança isolada da Série A. Com a pausa para a Data Fifa, o Rubro-Negro visita o Juventude, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

