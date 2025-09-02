Antes descartado, Sampaoli vira o favorito no Atlético após desistência de Anselmi

Após a negociação por Martín Anselmi melar, o Atlético voltou a negociar com Jorge Sampaoli. Antes descartado pela cúpula da diretoria, o argentino, agora, é o favorito para assumir o time no lugar de Cuca.

As primeiras reuniões ocorreram de modo virtual na noite da última segunda-feira (1), de acordo com o jornal “O Tempo”. O treinador mora, atualmente, no Rio de Janeiro, o que pode facilitar as negociações. Nas redes sociais, a torcida atleticana aprovou o nome de Sampaoli.

O treinador está sem clube desde saiu do Rennes, da França, em janeiro deste ano. No total, comandou o time em dez partidas, com três vitórias e sete derrotas, e acabou demitido pelo mau aproveitamento.

No Atlético, esteve à frente da equipe em 45 partidas, com 25 vitórias, nove empates e 11 derrotas. Em 2020, ficou a três pontos do Flamengo, que terminou como campeão brasileiro daquele ano. Além disso, Sampaoli é considerado o responsável pela montagem do elenco do Galo em 2021, já que indicou a maioria dos jogadores que terminaram com os títulos do Brasileirão e Copa do Brasil.

Cuca deixou o Atlético após perder por 2 a 0 para o Cruzeiro, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, em plena Arena MRV, na última semana. O treinador já vinha de uma sequência ruim de resultados, e a péssima partida diante do rival foi a gota d’água para a demissão.

