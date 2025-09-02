CBF define datas da final do Brasileiro Feminino entre Corinthians e Cruzeiro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou as datas, horários e locais da final do Campeonato Brasileiro Feminino de 2025. Cruzeiro e Corinthians vão disputar a taça nos próximos dois domingos, em uma série que promete rivalidade e alto nível técnico.
O primeiro confronto acontece no dia 7 de setembro, às 10h30, no estádio Independência, em Belo Horizonte. A decisão acontece no dia 14 de setembro, também às 10h30, em São Paulo. Contudo, o local ainda será definido pela entidade. O mando do segundo jogo pertence ao Corinthians, que garantiu a vantagem por ter feito melhor campanha no acumulado da competição.
Do lado celeste, a luta é por um feito inédito: conquistar o primeiro título brasileiro e colocar Minas Gerais pela primeira vez no topo do futebol feminino nacional. O Corinthians, por outro lado, tem a chance de erguer o sétimo troféu da história do clube, além de ampliar a impressionante sequência de cinco conquistas seguidas.
Aliás, a final reúne justamente os dois melhores times da fase de classificação. Afinal, o Cruzeiro terminou como líder, com 36 pontos, e eliminou Bragantino e Palmeiras no mata-mata. Já o Corinthians foi vice-líder, com 34 pontos, superando Bahia e São Paulo nos confrontos eliminatórios.
O histórico recente dá vantagem às Brabas. No encontro da 15ª rodada do Brasileirão, o Corinthians venceu o Cruzeiro por 4 a 2, entregando às Cabulosas a primeira derrota da campanha. As equipes também se cruzaram na Copa do Brasil, em que o Timão avançou nos pênaltis.
