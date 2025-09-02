Palmeiras ultrapassa R$ 1 bilhão em receitas e registra superávit recorde

Palmeiras atinge mais de R$1 bilhão em receitas no ano - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras já atingiu a marca de R$ 1,1 bilhão em receitas nos sete primeiros meses de 2025, segundo o balancete apresentado pelo clube. O resultado financeiro do mês de julho registrou um superávit de R$ 238 milhões, impulsionado principalmente pelas vendas de Estêvão ao Chelsea e de Richard Ríos ao Benfica.

A negociação de Estêvão foi concluída em 2024, mas lançada contabilmente apenas após a saída do atacante. Já Ríos gerou 21 milhões de euros (aproximadamente R$ 135 milhões na época) com sua transferência em julho. Assim, no total, R$ 288 milhões das receitas de julho vieram de negociações de atletas, sendo o principal motor de arrecadação do mês.

Outras fontes de receita em julho incluíram publicidade e patrocínio (R$ 17,7 milhões), direitos de transmissão (R$ 12,4 milhões), Allianz Parque (R$ 11,5 milhões), Avanti (R$ 6,2 milhões), arrecadação de jogos (R$ 6,1 milhões) e contribuições sociais (R$ 5,1 milhões).

O desempenho acumulado do Palmeiras até julho supera em muito o orçamento inicial. Afinal, o clube projetava R$ 649 milhões em receitas e apenas R$ 5,8 milhões de superávit. Com os números reais, o clube apresenta um saldo positivo de R$ 366,5 milhões.

O resultado mês a mês do Palmeiras em 2025 foi:

Janeiro: superávit de R$ 196 milhões

Fevereiro: déficit de R$ 36,4 milhões

Março: déficit de R$ 49,6 milhões

Abril: déficit de R$ 28,1 milhões

Maio: déficit de R$ 12,2 milhões

Junho: superávit de R$ 58,9 milhões

Julho: superávit de R$ 238 milhões

O balanço demonstra a força do Palmeiras tanto no mercado de transferências quanto na gestão financeira. Assim, o Verdão se consolida como um dos mais sólidos do futebol brasileiro.

