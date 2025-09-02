No Cruzeiro, Gabigol mantém tradição dos tempos de Flamengo em festão de aniversário

Gabigol, atacante do Cruzeiro, comemorou seu aniversário de 29 anos na última segunda-feira (1), com um festão na sua mansão em Guarujá, no litoral de São Paulo. O jogador escolheu a data pois, no dia em que completou a nova idade, teve jogo pelo Campeonato Brasileiro.

No entanto, o atacante manteve a tradição de quando atuava pelo Flamengo: escolheu o dress code da festa com as cores do clube em que está atuando, no caso, o Cruzeiro. Assim, Gabigol pediu que usassem as cores branca e azul nos looks. Aliás, nas suas redes sociais, ele mostrou o look escolhido por ele para a festa.

A comemoração contou com shows de diversos estilos musicais. O pagode ficou por conta de Jorginho, amigo do jogador, também teve os rappers Matuê e Teto. Além disso, o cantor de forró e brega Natanzinho Lima também participou da festa e a mãe de Gabigol mostrou Dhiovanna e Valdemir Almeida, irmã e pai do atacante, dançando durante o show.

Apesar do evento ter sido em dia de semana, outros famosos marcaram presença, como Bruna Biancardi, mulher de Neymar – e cunhada da Rafaella, namorada do jogador. A influenciadora, portanto, apostou num look avaliado em R$ 30 mil, segundo o “Extra”.

Por fim, vale ressaltar que Gabigol personalizou os copos e bolsas com sua famosa comemoração de gols. Os copos no tom cinza metálico enquanto a silhueta da pose na cor preta.

Gabigol prepara casamento Em breve, Gabigol pode ter uma nova festa, mas dessa vez, para celebrar a união com Rafaella, irmã de Neymar. O casal, que vive idas e vindas há alguns anos, pretendem se casar e terem o primeiro filho, de acordo com o jogador que confirmou a informação a fontes do portal LeoDias. Aliás, em julho de 2025, durante entrevista ao portal LeoDias, a irmã de Neymar Jr. declarou sobre seus planos de maternidade: “Vou ser mamãe. Ano que vem, quem sabe! Já tá na agenda”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.