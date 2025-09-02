InícioEsportes
Esportes

No Cruzeiro, Gabigol mantém tradição dos tempos de Flamengo em festão de aniversário

Atacante do Cruzeiro, Gabigol mantém tradição dos tempos de Flamengo em festão de aniversário

Atacante do Cruzeiro, Gabigol mantém tradição dos tempos de Flamengo em festão de aniversário - (crédito: Reprodução / Instagram)
Atacante do Cruzeiro, Gabigol mantém tradição dos tempos de Flamengo em festão de aniversário - (crédito: Reprodução / Instagram)

Gabigol, atacante do Cruzeiro, comemorou seu aniversário de 29 anos na última segunda-feira (1), com um festão na sua mansão em Guarujá, no litoral de São Paulo. O jogador escolheu a data pois, no dia em que completou a nova idade, teve jogo pelo Campeonato Brasileiro.

No entanto, o atacante manteve a tradição de quando atuava pelo Flamengo: escolheu o dress code da festa com as cores do clube em que está atuando, no caso, o Cruzeiro. Assim, Gabigol pediu que usassem as cores branca e azul nos looks. Aliás, nas suas redes sociais, ele mostrou o look escolhido por ele para a festa.

A comemoração contou com shows de diversos estilos musicais. O pagode ficou por conta de Jorginho, amigo do jogador, também teve os rappers Matuê e Teto. Além disso, o cantor de forró e brega Natanzinho Lima também participou da festa e a mãe de Gabigol mostrou Dhiovanna e Valdemir Almeida, irmã e pai do atacante, dançando durante o show.

Apesar do evento ter sido em dia de semana, outros famosos marcaram presença, como Bruna Biancardi, mulher de Neymar – e cunhada da Rafaella, namorada do jogador. A influenciadora, portanto, apostou num look avaliado em R$ 30 mil, segundo o “Extra”.

Por fim, vale ressaltar que Gabigol personalizou os copos e bolsas com sua famosa comemoração de gols. Os copos no tom cinza metálico enquanto a silhueta da pose na cor preta.

Gabigol prepara casamento

Em breve, Gabigol pode ter uma nova festa, mas dessa vez, para celebrar a união com Rafaella, irmã de Neymar. O casal, que vive idas e vindas há alguns anos, pretendem se casar e terem o primeiro filho, de acordo com o jogador que confirmou a informação a fontes do portal LeoDias.

Aliás, em julho de 2025, durante entrevista ao portal LeoDias, a irmã de Neymar Jr. declarou sobre seus planos de maternidade: “Vou ser mamãe. Ano que vem, quem sabe! Já tá na agenda”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 02/09/2025 14:15
    x