John Kennedy ainda não ‘encanta’ Renato e busca minutagem no Fluminense

Depois de uma passagem irregular pelo Pachuca, do México, John Kennedy retornou ao Fluminense como uma das esperanças de gols. No entanto, o Moleque de Xerém ainda não conseguiu ter grandes minutos dentro de campo com o técnico Renato Gaúcho, que prefere Germán Cano e Everaldo. Os dois, porém, também não vivem grande fase na temporada. Diante disso, o jovem atleta pode tentar aproveitar os treinos para tentar impressionar a comissão técnica e recuperar espaço.

Autor do gol do título da Libertadores de 2023, John Kennedy, aliás, assistiu mais uma atuação abaixo do Tricolor no último domingo contra o Santos. Aos 23 anos, o garoto soma apenas quatro jogos desde seu retorno e soma 82 minutos.

Retorno com poucas oportunidades

A sua estreia aconteceu justamente no clássico contra o Flamengo, que foi a principal vítima do atacante nas categorias de base. Contudo, passou em branco. Depois disso, ele participou das derrotas para São Paulo e Palmeiras, também pelo Campeonato Brasileiro. Com atuações sem brilho, foi para o banco de reservas e ficou seis jogos consecutivos sem entrar. Entrou, enfim, diante do América de Cali, pelas oitavas da Sul-Americana, mas atuou apenas por nove minutos. Por fim, não foi utilizado nos jogos contra Bragantino e Santos.

Mesmo em baixa no Fluminense, JK reforçou sua paixão pelo clube. Ele, afinal, rejeitou uma proposta do Shakhtar Donetsk-UCR, que ofereceu 6 milhões de euros (cerca de R$ 38 milhões) fixos + 3 milhões de euros em bônus (cerca de R$ 19 milhões).

Por conta da data Fifa de 1ª a 9 deste mês, o elenco do Fluminense descansa até esta quinta-feira e volta a treinar no CT Carlos Castilho na sexta (5), visando o duelo com o Bahia, no dia 10, no Maracanã, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

