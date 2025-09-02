Admar Lopes confirma renovação com Jair após lesão grave

O diretor executivo do Vasco, Admar Lopes, confirmou nesta terça-feira (2/9) que o clube renovará o contrato do volante Jair. O jogador teve diagnosticada uma lesão gravíssima no joelho direito. Segundo o próprio clube, exame de imagem detectou lesão no ligamento cruzado anterior, no ligamento colateral medial, nos meniscos e também uma lesão osteocondral após entorse na região. O problema se deu durante o jogo contra o Sport, no último domingo (31/8), em lance que o árbitro Raphael Claus (SP) sequer deu falta do lateral Aderlan, do Leão.

Assim, seguindo a Lei Pelé (Lei nº 9.615/98), além do entendimento da Justiça do Trabalho, o Vasco renovará com o atleta como forma de auxiliar na recuperação da lesão. Isso ocorre porque Jair só tem contrato até dezembro de 2025 e não se recuperará a tempo do fim do vínculo.

“Fomos informados da gravidade da lesão do Jair. Em nome do clube, damos todo o apoio ao jogador. Já conversei com o atleta. Internamente, decidimos já que vamos prolongar o contrato do Jair, que termina em dezembro”, disse antes da apresentação de Cuesta e Matheus França.

Esta é a segunda grave lesão de Jair em dois anos. Afinal, em fevereiro de 2024, sofreu a ruptura do LCA durante clássico contra o Flamengo, pelo Campeonato Carioca, que o tirou de ação por nove meses. Na ocasião, o joelho lesionado era o esquerdo, enquanto a lesão atual se dá no joelho direito.

Admar falará sobre atuação do Vasco no mercado

O português finalizou afirmando que fará outra entrevista, desta vez para explicar as contratações do Vasco na janela de transferências. Até o momento, o Cruz-Maltino anunciou seis reforços. Os zagueiros Carlos Cuesta e Robert Renan, os volantes Thiago Mendes e Cauan Barros, além do atacante Andrés Gómez e do meia-atacante Matheus França. Mendes chegou sem contrato, com o Gigante da Colina assinando sem custos. Já Barros retornou de empréstimo junto ao América-MG. Os outros quatro, afinal, chegaram por empréstimo.

“Por outro lado, queria aproveitar para dizer: em breve irei falar sobre todo o desenrolar da janela de transferências”, encerrou.

