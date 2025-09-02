Alex Sandro convive com lesões em um ano de Flamengo

Alex Sandro passa por lesões em um ano de Flamengo - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

No último domingo (31), Alex Sandro completou um ano de Flamengo. O lateral-esquerdo, no entanto, acumula uma série de lesões ao longo de sua primeira passagem pelo clube da Gávea. No momento, ele sofreu uma lesão muscular na panturrilha esquerda e desfalcou o time por um jogo por enquanto por causa da Data Fifa. Além disso, foi cortado da Seleção Brasileira.

Desde seu retorno ao futebol brasileiro, Alex Sandro já acumula quatro lesões musculares. O principal problema é coxa esquerda, onde ele sofreu um edema e duas lesões. Com elas, o jogador de 34 anos ficou fora de 12 jogos da temporada de 2025. Na temporada passada, contudo, o lateral passou por desconforto musculares e perdeu apenas quatro jogos.

A expectativa da comissão técnica é que ele esteja de volta ao time contra o Estudiantes, pelas quartas de final da Libertadores, no dia 18 de setembro, no Maracanã. Enquanto isso, o lateral faz trabalho de recuperação.

Diante do último problema físico, Alex Sandro foi mais um corte da Seleção Brasileira de Ancelotti. Mesmo com a sequência de lesões, o lateral ainda se mostra uma boa opção para o setor na Amarelinha.

Lesões de Alex Sandro

– lesão muscular na panturrilha esquerda (25/8/25) – 1 jogo

– lesão no músculo posterior da coxa esquerda (12/7/25) – 4 jogos

– edema na região posterior da coxa esquerda (16/4/25) – 4 jogos

– lesão muscular na coxa esquerda (8/2/25) – 4 jogos

– dores na panturrilha esquerda (3/12/24) – 1 jogo

– desconforto muscular na posterior da coxa direita (25/10/24) – 2 jogos

– desconforto muscular na coxa direita (4/10/24) – 1 jogo

