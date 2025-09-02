InícioEsportes
Esportes

Grêmio se aproxima de fechar com lateral-esquerdo do CSA

Enzo está perto de ser um dos reforços do Grêmio na segunda janela de transferências da temporada

Enzo está perto de ser um dos reforços do Grêmio na segunda janela de transferências da temporada - (crédito: Foto: csaimagens)
Enzo está perto de ser um dos reforços do Grêmio na segunda janela de transferências da temporada - (crédito: Foto: csaimagens)

O Grêmio segue ativo no mercado e se aproxima de concretizar a chegada de outro reforço, o lateral-esquerdo Enzo, de 23 anos, do CSA. Os dois clubes concordaram em fechar uma negociação por empréstimo até o fim deste ano. Inclusive, com a adição de uma opção de compra ao fim do contrato.

O jogador despertou o interesse do Tricolor gaúcho nos dois embates pela terceira fase da Copa do Brasil. Na ocasião, Enzo foi titular em ambos os duelos que marcaram a classificação histórica da equipe alagoana no torneio. Simultaneamente às tratativas pelo lateral-esquerdo, de 1,80m, o Imortal também negocia com o meio-campista Willian, ex-Chelsea, Arsenal e Corinthians.

O jogador, que também acumula passagens na Seleção Brasileira, está livre no mercado desde o fim da última temporada europeia, em julho, depois de não renovar o seu contrato com o Fulham, da Inglaterra.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky,Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 02/09/2025 15:07
    x