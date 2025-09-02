Grêmio se aproxima de fechar com lateral-esquerdo do CSA

Enzo está perto de ser um dos reforços do Grêmio na segunda janela de transferências da temporada - (crédito: Foto: csaimagens)

O Grêmio segue ativo no mercado e se aproxima de concretizar a chegada de outro reforço, o lateral-esquerdo Enzo, de 23 anos, do CSA. Os dois clubes concordaram em fechar uma negociação por empréstimo até o fim deste ano. Inclusive, com a adição de uma opção de compra ao fim do contrato.

O jogador despertou o interesse do Tricolor gaúcho nos dois embates pela terceira fase da Copa do Brasil. Na ocasião, Enzo foi titular em ambos os duelos que marcaram a classificação histórica da equipe alagoana no torneio. Simultaneamente às tratativas pelo lateral-esquerdo, de 1,80m, o Imortal também negocia com o meio-campista Willian, ex-Chelsea, Arsenal e Corinthians.

O jogador, que também acumula passagens na Seleção Brasileira, está livre no mercado desde o fim da última temporada europeia, em julho, depois de não renovar o seu contrato com o Fulham, da Inglaterra.

