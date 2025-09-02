Confronto entre Brasil x Chile no Maracanã terá show de Ivete Sangalo

Os torcedores que forem assistir o confronto entre Brasil x Chile, no Maracanã, na próxima quinta-feira (4), também vão assistir um show de Ivete Sangalo. Assim, a cantora vai se apresentar antes do início da partida pela 17° rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

“A Ivete está entre as vozes mais conhecidas do Brasil e ninguém melhor do que ela para abrilhantar ainda mais o espetáculo. Ela sempre foi uma torcedora da Seleção Brasileira e tenho certeza de que vai levantar o Maracanã”, disse o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Samir Xaud.

Ivete já teve a música “Festa”, lançada em 2001, como embalo na Seleção Brasileira. Em 2002, quando o Brasil conquistou o penta, essa canção era tocada por jogadores e integrantes da comissão técnica para celebrar as vitórias. Além disso, após o título e no retorno da deleção ao país, a cantora recepcionou a delegação pentacampeã em um trio elétrico em Brasília.

“O futebol tem uma relação direta com a energia da minha música. Será um prazer cantar no Maraca para uma torcida gigante”, comemorou Ivete.

Brasil x Chile

Já classificado para a Copa do Mundo, o Brasil enfrenta o Chile, na quinta-feira (4), às 21h30, no Maracanã. Aliás, essa é a segunda Data Fifa sob o comando do técnico Carlo Ancelotti. Aliás, será o primeiro jogo do treinador italiano no Rio de Janeiro.

Para o confronto, já foram vendidos mais de 45 mil ingressos. Sem Vini Jr, que cumpriria suspensão automática neste confronto, o treinador convocou os jogadores com novidades na lista na última semana. A Seleção Brasileira, portanto, também vai enfrentar o Equador, na próxima terça-feira (9).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.