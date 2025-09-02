Raniele sofre lesão na coxa e vira nova baixa no Corinthians

O Corinthians terá de lidar com mais um problema em seu elenco. Afinal, o clube confirmou que o volante Raniele sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, detectada em exame de imagem realizado na segunda-feira (01/9). O jogador já iniciou o processo de fisioterapia no CT Joaquim Grava nesta terça-feira.

A contusão aconteceu durante o empate por 1 a 1 com o Palmeiras, no último domingo (31/8), na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Raniele precisou ser substituído ainda aos 15 minutos do segundo tempo, abrindo espaço para que Dorival Júnior mexesse na equipe.

Em comunicado, o clube informou o problema físico, mas optou por não detalhar nem o grau da lesão, nem o tempo estimado de recuperação.

O próximo desafio do Timão será apenas no dia 10 de setembro, contra o Athletico-PR, na volta das quartas de final da Copa do Brasil. Até lá, Dorival terá uma semana cheia de treinos após a reapresentação do elenco nesta quarta-feira.

Lista de baixas no Corinthians preocupa

Aliás, Raniele passa a integrar uma lista cada vez maior de desfalques no Corinthians. Afinal, o atacante Yuri Alberto e o meia José Martínez estão em transição física após cirurgias e ainda não estão aptos para atuar. Além disso, o peruano André Carrillo, também em recuperação cirúrgica, deve levar mais tempo até ficar à disposição.

Já o lateral-direito Matheuzinho, preservado no clássico por sobrecarga muscular na coxa direita, não teve lesão diagnosticada e deve retornar aos gramados depois da pausa da Data Fifa.

