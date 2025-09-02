STJD pretende utilizar vídeo de apostador contra Bruno Henrique

A situação de Bruno Henrique, do Flamengo, está prestes a se definir. A Procuradoria do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) quer usar como prova contra o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, o vídeo em que o apostador Douglas Ribeiro Pina Barcelos. Na ocasião, ele afirma que sabia que o jogador receberia um cartão amarelo no jogo contra o Santos pelo Brasileiro de 2023. A informação inicial é do “ge”.

A Primeira Comissão Disciplinar do STJD vai julgar o atacante Bruno Henrique na quinta-feira, às 9h, por supostamente ter tomado uma advertência que beneficiou apostadores. Ele recebe acusação de atuar de modo prejudicial à equipe que defende e ainda atuar de forma contrária à ética desportiva com fim de influenciar o resultado. O atacante pode ser suspenso por até dois anos, além de outras 24 partidas, e receber multa de até R$ 200 mil.

O STJD, afinal, pediu acesso ao material em acordo de não persecução penal de Barcelos, indiciado por ter sido uma das pessoas que fizeram apostas no cartão amarelo de Bruno Henrique. Além disso, a promotoria do DF se manifestou a favor da cessão do vídeo e de outras informações.

Por não ser processado, Barcelos se comprometeu a 360 horas de serviço comunitário e ao pagamento de uma multa de R$ 2.322,13, além da confissão. Os promotores também abriram a possibilidade de que ele pague uma multa de R$ 5.500, pois tem a intenção de morar no exterior. No entanto, para isso, precisa apresentar o comprovante de residência.

Além de Bruno Henrique, o STJD irá julgar outras quatro pessoas, entre eles o próprio Barcelos. Wander, Claudinei Vitor Mosquete Bassan e Andryl Sales Nascimento dos Reis também sofreram denúncia da entidade.

