Virginia visita estádio do Real Madrid em meio a rumores de romance com Vini Jr

Fazendo uma ‘Eurotrip’ com os amigos, a influenciadora Virgínia Fonseca está em Madrid e visitou o estádio Santiago Bernabéu, do Real Madrid. No entanto, o turismo acontece em meio a rumores de romance com Vini Jr, jogador brasileiro que atua no clube espanhol.

Aliás, a viagem pela Europa da influenciadora com os amigos começou na última segunda-feira (1), justamente no início da Data Fifa. O atacante não foi convocado, uma vez que cumpriria suspensão automática no primeiro confronto da Seleção e o técnico Carlo Ancelotti optou por um outro jogador, enquanto ele busca conhecer os atletas brasileiros – e já conhece Vini Jr, da sua passagem vitoriosa pelo Real Madrid. Dessa forma, o brasileiro terá alguns dias de folga nesta semana.

Virgínia Fonseca, portanto, está na cidade onde mora o jogador. Ela viajou ao lado de sua equipe pessoal, o assessor Hebert e o maquiador Nikolas Miguel. Além dos seus amigos Lucas Guedez, Rafa Uccmann e Duda Freire. Os rumores de um possível romance entre a influenciadora e Vini Jr aumentaram nas redes. Assim, alguns fãs passaram a especular que a viagem teve o pretexto de encontrar o camisa 7 do Real Madrid.

Dessa forma, a visita no estádio foi filmada e postada nos stories da influencer. Virgínia e seus amigos, portanto, conheceram o museu do clube, viram troféus, imagens e camisas históricas, além de lerem mais sobre a história do clube, que é considerado por muitos, como o maior time de futebol. Aliás, Virgínia revelou que um dos motivos para a visita ao estádio foi o sonho de Herbet, que chegou a chorar ao ver o campo do estádio na arquibancada.

Affair entre Virginia e Vini Jr

Vírginia e Vini Jr começaram uma troca de curtidas nas redes sociais após a influenciadora ficar solteira em maio. Já em julho, ela fez um grande mistério sobre sua ida à festa de Vini e chegou, inclusive, a mentir para os seguidores com despedida de boa noite e pijama, o que levantou rumores de um romance com o jogador.

Vini celebrou seus 25 anos com uma festa que durou dois dias em julho, no Sítio Lajedo, na Zona Oeste do Rio. Sem registros, já que o evento contou com rígido controle do uso de celulares. No entanto, a colunista Fábia Oliveira revelou que os dois curtiram a celebração em clima de proximidade.

De acordo com uma fonte presente ao evento, Fonseca chegou ao local por um acesso diferente dos demais convidados e permaneceu em uma área reservada. Ela estava acompanhada de Vini numa área descrita como pouco iluminada, próxima à pérgola da piscina.

????VEJA: Virgínia faz live da Wepink de ressaca após o aniversário de Vini Jr. pic.twitter.com/5shDDNh2Zb — CHOQUEI (@choquei) July 20, 2025

De lá para cá, no entanto, têm se intensificado a cada nova interação da dupla — por meio de likes, presença em live ou presente misterioso. Aliás, no início de agosto, Virginia recebeu um buquê de flores vermelhas avaliado em quase R$ 20 mil, mas manteve a identidade do remetente em sigilo.

Influenciadora confirma presença em festa de Vini Jr

Antes apenas um rumor, a presença de Virginia na festa de aniversário do craque do Real Madrid, que ocorreu em julho, foi confirmada por ela própria. Tal declaração ocorreu em uma edição de agosto do programa do SBT “Sabadou com Virginia”.

Assim, ela assumiu a presença durante o quadro “Verdade ou Desafio”. Na oportunidade, o cantor Dudu Nobre a questionou quando havia sido a sua última ressaca. Com isso, Virginia indicou que ocorreu na festa de Vini Jr depois de bastante insistência dos convidados e da plateia.

Nome de jogador em live

O nome de Vinicius Júnior movimentou a madrugada do dia 8 de agosto nas redes sociais, após uma live comprometedora no perfil de Virginia Fonseca. O jogador, aliás, esteve entre os espectadores e acompanhou boa parte de pertinho.

No entanto, como se só a presença do atacante não fosse suficiente para estimular os rumores de um possível romance, os amigos da empresária ainda deixaram mais pistas sobre o caso no ar. O que causou todo burburinho em volta dos pombinhos.

Enquanto os indícios apontavam para um sheik, Thiago Stabile, sócio da influenciadora, insinuou em live que se tratava de um presente do jogador. Ele inclusive citou um trecho da música “Madrid”, de Fernando & Sorocaba, que fala um amor com ponte aérea entre Brasil e Espanha — país que vive o craque. Outro amigo chegou a mencionar o nome de Vinicius mais ao fundo da transmissão.

