Ederson é apresentado no Fenerbahçe após deixar o City

Ederson assinou contrato válido por três temporadas com o Fenerbahçe

Ederson assinou contrato válido por três temporadas com o Fenerbahçe - (crédito: Foto: Divulgação)
Ederson assinou contrato válido por três temporadas com o Fenerbahçe - (crédito: Foto: Divulgação)

Ederson foi oficialmente apresentado como novo goleiro do Fenerbahçe nesta terça-feira (2). A transferência já havia sido confirmada tanto pelo clube turco quanto pelo Manchester City, em um acordo avaliado em cerca de 15 milhões de euros (R$ 96 milhões), incluindo bônus. O brasileiro de 32 anos assinou por três temporadas, com opção de renovação por mais um ano.

“Estou muito feliz por estar aqui. Meu objetivo é conquistar títulos e ajudar a equipe. É um desafio importante na minha carreira e acredito que vamos viver grandes momentos. Quero aproveitar cada instante no Fenerbahçe. Com o apoio da torcida, teremos uma grande temporada”, declarou o brasileiro.

O diretor de futebol do clube, Devin Ozek, também destacou a chegada do goleiro.

“Estamos muito satisfeitos. Para mim, Ederson está entre os cinco melhores do mundo em sua posição. Essa contratação ganhou repercussão internacional”, afirmou.

Ederson também defendeu Rio Ave e Benfica no futebol português antes de chegar ao Manchester City, onde jogava desde a temporada 2017/18. Agora, o goleiro inicia uma nova etapa no futebol turco.

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 02/09/2025 16:27
