Ederson é apresentado no Fenerbahçe após deixar o City

Ederson foi oficialmente apresentado como novo goleiro do Fenerbahçe nesta terça-feira (2). A transferência já havia sido confirmada tanto pelo clube turco quanto pelo Manchester City, em um acordo avaliado em cerca de 15 milhões de euros (R$ 96 milhões), incluindo bônus. O brasileiro de 32 anos assinou por três temporadas, com opção de renovação por mais um ano.
LEIA MAIS: Time que eliminou Manchester United escalou jogador irregular
“Estou muito feliz por estar aqui. Meu objetivo é conquistar títulos e ajudar a equipe. É um desafio importante na minha carreira e acredito que vamos viver grandes momentos. Quero aproveitar cada instante no Fenerbahçe. Com o apoio da torcida, teremos uma grande temporada”, declarou o brasileiro.
Ailemize ho? geldin Ederson ????????
???? https://t.co/icqiqFTBAI pic.twitter.com/GHSbufpgD7
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 2, 2025
O diretor de futebol do clube, Devin Ozek, também destacou a chegada do goleiro.
“Estamos muito satisfeitos. Para mim, Ederson está entre os cinco melhores do mundo em sua posição. Essa contratação ganhou repercussão internacional”, afirmou.
Ederson também defendeu Rio Ave e Benfica no futebol português antes de chegar ao Manchester City, onde jogava desde a temporada 2017/18. Agora, o goleiro inicia uma nova etapa no futebol turco.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.