Grêmio pretende concretizar contratação de Willian antes do fim da janela

Willian passa a ser alvo que se encaixa em perfil de contratação bombástica, depois de insucesso nas negociações por Roger Guedes

O Grêmio tem tratativas avançadas para contratar o meio-campista Willian, ex-Chelsea, Arsenal e Corinthians. A intenção do Tricolor gaúcho é finalizar a negociação nesta terça-feira (02), quando fecha a janela de transferências internacional no Brasil. Apesar desse prazo que o clube estipulou, caso haja um atraso, não impedirá a concretização da chegada do jogador. Isso porque ele está livre no mercado após o término do seu contrato com o Fulham, da Inglaterra.

Deste modo, não há uma obrigação de que haja uma confirmação de Willian e regularização da sua situação com a janela ainda aberta. O clube gaúcho, o jogador, de 37 anos, e seus representantes têm tratativas em curso já há um tempo.

Meio-campista vira alternativa para o Grêmio

As conversas evoluíram nos últimos dias depois de o Imortal receber um retorno positivo quando questionou se o meio-campista com convocações para a Seleção tinha interesse em retornar ao futebol brasileiro. No primeiro contato do Grêmio junto ao atleta e seus representantes, a resposta tinha sido negativa. O Tricolor gaúcho identificou em Willian uma alternativa de contratação impactante depois do insucesso na negociação com Róger Guedes junto ao Al-Rayyan, do Qatar.

Trajetória de Willian

O atacante é uma revelação das categorias de base do Corinthians, mas ficou pouco tempo no futebol brasileiro em um primeiro momento. Ele construiu maior parte da sua carreira na Europa, já que defendeu o Shakhtar, da Ucrânia, e Anzhi, da Rússia. Em seguida, mudou-se para a Inglaterra, onde atuou por Chelsea e Arsenal.

Depois, retornou ao Corinthians em 2022. Entretanto, não apresentou o desempenho que se esperava na época. Com isso, o meia preferiu deixar o seu clube formador por conta de ameaças que recebeu de torcedores a seus familiares.

Na sequência, Willian retornou à Inglaterra para defender o Fulham por duas temporadas. Após isso, permaneceu na Europa, porém se transferiu para o Olympiacos, da Grécia, mas teve uma passagem curta e discreta, com apenas 11 jogos, e voltou ao Fulham. Por sinal, a sua trajetória no futebol inglês é marcante, pois é o brasileiro com mais partidas na história da Premier League.

