Lyanco se declara ao Atlético nas redes sociais e fala sobre possível retorno

O defensor Lyanco, muito querido pela torcida do Atlético-MG, publicou nas redes sociais uma mensagem que indica um possível retorno aos gramados. Ele está fora desde 14 de agosto, quando sofreu uma contusão muscular na coxa esquerda, mas garante que a volta está próxima.

Na publicação, Lyanco apareceu com a camisa de jogo do Atlético, ao lado de emojis de relógios, espadas cruzadas e mãos em agradecimento. O comentário trazia uma frase de Roberto Drummond, tratada como mantra pela torcida atleticana: “enquanto houver uma camisa preta e branca pendurada no varal…”.

No time do Galo, que está sem técnico após a demissão de Cuca, Lyanco ocupa a vaga de titular absoluto. Na temporada, ele já disputou 36 jogos e marcou quatro gols. Sua ausência pesa para torcedores e companheiros, já que, desde a contusão, o Alvinegro entrou em campo cinco vezes, sofreu quatro derrotas e venceu apenas uma partida.

Uma dessas derrotas aconteceu contra o Cruzeiro, na primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil, na Arena MRV. O resultado complicou a situação do Atlético no torneio, que agora precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença no Mineirão para levar a decisão para os pênaltis.

