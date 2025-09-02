Flamengo recusa proposta de clube do Qatar por Pedro

Em ótima fase após polêmica, Pedro chama atenção do mercado estrangeiro. Nos últimos dias, o Flamengo recusou uma oferta do Al-Rayyan pelo atacante. O clube do Qatar ofereceu 20 milhões de dólares (cerca de 110 milhões de reais) para contratar o jogador. No entanto, a diretoria descartou e nem quis ouvir. A informação inicial foi do jornalista Venê Casagrande.

Pedro segue tentando se firmar como atacante titular do time de Filipe Luís. Por causa da lesão do camisa 9, Bruno Henrique começou a atuar como centroavante, improvisado, a pedido do comandante rubro-negro. No entanto, o artilheiro “reverência” já aparece ter retomado a titularidade. Nas últimas quatro partidas, ele balançou as redes seis vezes.

O atacante, aliás, chegou a receber críticas do próprio treinador na temporada. Além disso, um membro da diretoria admitiu que venderia o jogador por 15 milhões de euros, caso chegasse uma proposta. O caso gerou um mal-estar entre as partes. Pedro, já recuperado de lesão, vinha recebendo poucas oportunidades em campo. Porém, a maré virou.

Pedro foi o artilheiro do Flamengo nas últimas três temporadas: em 2022 fez 29 gols, no ano seguinte, bateu o seu recorde com 35; e na temporada passada, estufou a rede 32 vezes até setembro, quando sofreu a grave lesão que o tirou de combate até abril desse ano.

O contrato atual de Pedro vai até dezembro de 2027. A decisão da diretoria do Flamengo demonstra confiança na recuperação e no potencial do centroavante. Além disso, coloca como assunto encerrado a polêmica, que gerou desconforto no jogador e no elenco.