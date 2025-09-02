Felipe Melo critica diretoria do Fluminense após goleada para o Flamengo no sub-20: ‘Vergonha’

Após a goleada do Flamengo em cima do Fluminense por 4 a 0 pelo Campeonato Carioca Sub-20 no último sábado (20), Felipe Melo usou as redes sociais para desabafar sobre a partida. Os gols foram marcados por Guilherme, três vezes, e Joshua.

Vale ressaltar que o filho do ex-jogador, Davi Melo, é volante e faz parte da base do Tricolor. No entanto, ele não entrou em campo. Aliás, ele renovou o contrato recentemente com o Fluminense. A partida foi disputada em Xerém, no Estádio Marcelo Vieira, o que irritou ainda mais Felipe Melo.

“Tomou quatro coco do Flamengo em casa. Eu fui lá assistir o jogo. Foi quatro e devem ter pedido para dar uma segurada, porque podia ser uns oito. E isso porque o Flamengo acabou de ser campeão do mundo. Sabe o que eu acho? Tem que ter cobrança. O treinador tem que ser cobrado. A diretoria tem que ser cobrada. O sub-20 é um passo do profissional. Os cara perder de quatro em casa no clássico? Sem fazer força? Os meninos com cabelo amarelo, time reserva. Eu senti uma vergonha danada. É um absurdo com a instituição”, disse.

No fim de semana o Flamengo meteu 4 a 0 no Fluminense pelo Sub-20, e quem não curtiu nada foi o Felipe Melo, que tem o filho na base tricolor… o homem pistolou no vídeo ???? pic.twitter.com/EgPbw0LGUS — FlaBase (@Flabase_) September 2, 2025

Felipe Melo atuou nas duas equipes

O ex-jogador atuou na categoria de base do Volta Redonda, cidade onde nasceu. No entanto, sua estreia pelo profissional aconteceu no Flamengo, em 2001. Pelo Rubro-Negro, portanto, conquistou o Campeonato Carioca.

Depois da sua passagem pela Europa, ele defendeu o Palmeiras, e dessa forma, acabou criando uma grande rivalidade com o Flamengo. Aliás, em 2022, quando foi para o Fluminense, essa rivalidade aumentou, uma vez que as equipes são rivais no Rio de Janeiro.

No tricolor, ele conquistou os Campeonatos Cariocas de 2022 e 2023, a Libertadores de 2023 e a Recopa Sul-americana em 2024. Assim, os torcedores consideram Felipe Melo um ídolo nas Laranjeiras.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.