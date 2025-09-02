Galatasaray anuncia a contratação de Ilkay Gundogan

O Galatasaray movimentou a janela de transferências e, depois de confirmar as chegadas de Victor Osimhen e Leroy Sané, o clube anunciou nesta terça-feira (2), a contratação de Ilkay Gundogan como novo reforço. O meio-campista alemão, de 34 anos, assinou contrato até junho de 2027. Além disso, a negociação só foi possível porque a janela de transferências na Turquia permanece aberta até o dia 12 de setembro.

“É um dia de muito orgulho. Estou de volta para casa e isso me deixa extremamente feliz. Representar o Galatasaray é especial, é um reencontro. Mal posso esperar para vestir a camisa e entrar em campo diante da torcida”, disse o jogador em sua apresentação.

???? ?lkay Gündo?an, ?stanbul’da! #GundoIsHere ???? pic.twitter.com/Prga2IFBpA — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 2, 2025

Revelado pelo Bochum, Gondogan ganhou projeção no Nuremberg até chegar ao Borussia Dortmund, onde se consolidou como um dos meias mais completos da Bundesliga. Assim, em 2016, transferiu-se para o Manchester City, clube no qual viveu a fase mais vitoriosa da carreira, com cinco títulos da Premier League e foi protagonista na conquista da Champions em 2023.

Por fim, após uma passagem pelo Barcelona e um retorno rápido ao City na última temporada, o alemão de origem turca decidiu agora seguir para uma nova etapa no Galatasaray.

