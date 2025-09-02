Terry Fox Run chega ao DF com corrida em prol do câncer infantil

Em 20 de setembro, o Parque da Cidade Sarah Kubitschek será tomado por um clima de esperança, solidariedade e movimento. A capital federal recebe a terceira edição do Terry Fox Run Brasília, iniciativa global que promove corrida e caminhada em mais de 60 países com o objetivo de arrecadar fundos para a pesquisa e o tratamento do câncer infantojuvenil.

Em Brasília, o evento é realizado pela Maple Bear Canadian School. As inscrições são feitas pelo site da Bilheteria Digital (clique aqui para acessar) e nas unidades Maple Bear e custam a partir de R$ 140.

Inspirado na história de Terry Fox, jovem canadense que enfrentou a doença com bravura ao correr milhares de quilômetros com uma prótese, o evento vai além do esporte: é um gesto coletivo de empatia e cidadania. A edição 2025 contará com corrida e caminhada para adultos, provas infantis e até corrida pet, além de um grande espaço de lazer com food park, parque kids, shows ao vivo e aulas coletivas.

Corrida simbólica, impacto real

Diferente de outras provas de rua, a Terry Fox Run não é competitiva. É um evento inclusivo, com percursos adaptados para todas as idades, medalhas simbólicas e uma programação cultural e esportiva pensada para envolver toda a família. Haverá aquecimento coletivo, atividades para crianças, atrações musicais e espaço para confraternização. Além disso, o mais importante: 100% do lucro arrecadado será destinado a projetos de pesquisa e tratamento do câncer infantil.

Luana Lopes, Líder de Trade Marketing da marca

Líder de trade marketing da marca, Luana Lopes destaca a programação recheada de atividades para toda a família pensada para promover saúde, integração e solidariedade. “A manhã começa com a corrida e caminhada de 3km, com largada às 8h, ideal para todas as idades e níveis de preparo físico. Logo após teremos as corridas infantis, para crianças de 2 a 12 anos, e percursos de 50 a 400 metros”, detalha. Para os amantes de animais, haverá ainda, uma corrida pet, de 1 km, às 11h.

Retirada de Kit

A entrega dos kits será realizada no dia 19 de setembro de 2025, com horário e local a serem divulgados em breve no site e nas redes sociais da Maple Bear Brasília.

Serviço

Terry Fox Run 2025 – Brasília

Data: 20 de setembro de 2025

Horário: Das 7h às 13h

Local: Estacionamento 5 – Parque da Cidade, Brasília

Ingressos: À venda pela Bilheteria Digital e nas unidades Maple Bear (Asa Norte, Sudoeste, Águas Claras, Valparaíso e Anápolis)

100% do lucro revertido para a causa do câncer infantojuvenil