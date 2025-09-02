Santos tenta a contratação de Dória, ex-Botafogo e São Paulo, por empréstimo

A diretoria do Santos abriu conversas para contratar o defensor Dória, revelado pelo Botafogo e com passagem de destaque pelo São Paulo. Atualmente, ele joga no futebol mexicano e defende o Atlas. A tentativa ocorreu na última segunda-feira (1).

O Peixe apresentou a primeira proposta em formato de empréstimo. A diretoria também trabalha com pressa, já que lida com questões burocráticas envolvendo outro zagueiro, Adonis Frías, do León. O argentino, inclusive, esteve na Vila Belmiro para acompanhar o empate sem gols entre Santos e Fluminense, pelo Brasileirão.

VEJA: Negociação por zagueiro ameaça melar, e Santos corre contra o tempo

O time de Juan Pablo Vojvoda precisa de um defensor com urgência e já avançou em um acordo pelo paraguaio Alexis Duarte, do Spartak Moscou. Paralelamente, o clube discute a rescisão de contrato com Gil, alegando a necessidade de renovar a defesa com atletas mais jovens. Hoje, além dele, o elenco conta com Zé Ivaldo, Luan Peres, João Basso e Luisão.

Dória, de 30 anos, atua no México desde 2018. Defendeu o Santos Laguna até 2024, quando se transferiu para o Atlas. Na atual temporada, soma quatro partidas, todas como titular. A informação sobre o interesse do Santos foi publicada pelo portal “Diário do Peixe”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.