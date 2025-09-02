Clássicos e decisões: o mês de setembro do Fluminense

O mês de setembro será decisivo para o Fluminense. Com o período da Data Fifa, o Tricolor só voltará aos gramados somente no dia 10. A equipe carioca e Bahia decidirão a vaga nas semifinais da Copa do Brasil no Maracanã. Além disso, o time de Renato Gaúcho também vai definir seu futuro na Sul-Americana e, além disso, fará dois clássicos pelo Campeonato Brasileiro.

O primeiro jogo será diante do Bahia para definir o classificado para as semifinais da Copa do Brasil. Anteriormente, o Tricolor perdeu por 1 a 0 na Fonte Nova e precisará reverter o resultado no Maracanã. Logo após, já no dia 13, o Flu encara o Corinthians pelo Brasileirão, no Rio de Janeiro, em clássico nacional.

A partida de ida da Sul-Americana está prevista para o dia 16 de setembro. Lanús e Fluminense se enfrentarão em La Fortaleza às 21h30 (de Brasília). O confronto decisivo será no Maracanã, no dia 23, também às 21h30. Antes, a equipe carioca ainda viajará até Salvador, onde irá encarar o Vitória, no dia 20, pelo Campeonato Brasileiro. O calendário de setembro se encerra no dia 28, com o clássico contra o Botafogo no Maracanã.

Assim, o Fluminense terá quatro jogos em casa e apenas dois fora ao longo de setembro. Por outro lado, dois confrontos decisivos podem definir o futuro do ano tricolor. Nestas partidas, o técnico Renato Gaúcho precisa ajustar o time, que nas últimas três partidas acumula atuações abaixo, com duas derrotas e um empate.