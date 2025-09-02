Com somente uma vitória em 10 jogos, Fortaleza demite Renato Paiva

O técnico Renato Paiva não resistiu à derrota do Fortaleza para o Internacional, no Beira-Rio, pelo Brasileirão, no último domingo (31), e a diretoria do Leão do Pici decidiu demiti-lo. Por sua vez, o time está na zona de rebaixamento com somente 15 pontos, sete a menos que o primeiro fora do Z4.

Aliás, o comunicador Charles Gaspar confirmou a saída do português. Paiva comandou o Fortaleza em apenas dez partidas, com aproveitamento de 20%. Nesse período, somou uma vitória, sofreu eliminação nas oitavas de final da Libertadores e colecionou jogos que revoltaram a torcida, como a goleada para o Botafogo, no Castelão. A última vitória aconteceu em julho, quando o time superou o Bragantino em casa.

Além dos problemas em campo, Paiva também lidou com dificuldades fora dele, como o episódio em que afastou Deyverson por indisciplina. Apesar disso, torcida e diretoria afirmam que o treinador recebeu todos os reforços que solicitou e mesmo assim não conseguiu entregar resultados. Após a derrota para o Internacional, ele deu três dias de folga ao elenco.

Todavia, o Fortaleza volta a campo no sábado (13), contra o Vitória, no Castelão, pela 23ª rodada da Série A, em um duelo de nordestinos desesperados.

“Não parece que coletivamente o problema seja o treinador. Não parece que a equipe se arrasta em campo. Parece que a equipe não cria oportunidades. Não parece que a equipe seja goleada, apesar de que há problemas e um deles é não defender bem. Me parece que o problema seja o treinador”, disse Paiva ao fim da partida contra o Internacional.

