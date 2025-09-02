Grêmio oferece mais de R$ 109 milhões em última cartada por Róger Guedes

O Grêmio realiza a quarta e última investida na tentativa de contratar o atacante Róger Guedes, no último dia da janela de transferências internacionais, nesta terça-feira (02/08). A proposta do Tricolor gaúcho foi de 20 milhões de dólares (pouco mais de R$ 109 milhões na cotação atual) ao Al-Rayyan, do Qatar. Com isso, a decisão de negociá-lo passa a ser exclusivamente do clube do Oriente Médio. A informação é do jornalista André Hernan.

As outras ofertas anteriores foram de 10 milhões, 12 milhões e 15 milhões de euros (cerca de R$ 65 milhões, R$ 78 milhões e R$ 97,5 milhões na cotação atual). Róger Guedes é um sonho de consumo da gestão Alberto Guerra e o acerto estaria vinculado à intermediação do empresário Marcelo Marques. Em encontro com o mandatário, o pré-candidato à presidente do Imortal expôs seu desejo em ajudar na contratação de um atleta de nível incontestável. Alberto Guerra tomou conhecimento da possibilidade, mas a direção adota cautela com as tratativas.

Até porque há um temor de qual maneira seria feita a aquisição. Afinal, o clube não se encontra em condição financeira favorável para comprar o atacante e assumir a responsabilidade pelo pagamento de suas altas remunerações. De acordo com informações, Marcelo Marques sugeriu fazer a aquisição do jogador como um empréstimo. No caso, sem a inclusão de juros, somente correção monetária. Contudo, ao contrário da operação da Arena, o Grêmio teria que ressarcir os empresários com pagamento a longo prazo.

Transferência para o Grêmio seria um sonho de infância

O empresário também indicou ficar responsável por pagar uma parte das futuras remunerações de Róger Guedes. O atacante, aliás, já teria confessado ser gremista de infância. Com isso, por tal motivo, ele aceitaria diminuir seus vencimentos radicalmente para realizar o sonho que ele tem desde criança. A propósito, atualmente seus salários se aproximam dos R$ 5 milhões mensais.

