São Paulo acerta retorno de Rigoni, encostado no León (MEX)
O São Paulo fechou a repatriação do atacante Emiliano Rigoni, de 32 anos. O jogador, sem espaço no León (MEX), deve assinar por empréstimo sem custos até o fim da temporada com o Tricolor paulista. O anúncio deve ocorrer nas próximas horas desta terça (2/9), último dia de janela para transações internacionais.

A informação foi divulgada primeiro pelo jornalista argentino Cesar Luis Merlo, e confirmada pelo Jogada10. O contrato do argentino com o time mexicano vai até o fim de 2025, data que se encerra o empréstimo com o São Paulo.

Assim, o time do Morumbis avaliará o atleta durante esse período inicial. Depois, já em janeiro, ele ficará livre no mercado, podendo assinar de maneira definitiva com o São Paulo, caso renda no período emprestado.

Esta, afinal, será a segunda passagem de Rigoni pelo Tricolor. A primeira foi entre 2021 e 2022, quando realizou 70 partidas, anotando 13 gols. Além disso, contribuiu com nove assistências no recorte. Depois de destacar pelo São Paulo, o jogador, revelado pelo Belgrano (ARG), se mudou para o Austin (EUA), que disputa a MLS. Foram três temporadas por lá, antes de acertar com o León, clube que defende desde 2024/25. No time mexicano, porém, não se encontrou, anotando apenas um gol em 18 jogos.

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 02/09/2025 17:59
    x