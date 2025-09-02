Andreas Pereira vai à Academia e elogia o Palmeiras: ‘Orgulho de estar aqui’

Último reforço do Palmeiras nesta janela de transferências, Andreas Pereira esteve na Academia de Futebol nesta terça-feira (2) e passou pelas primeira avaliações funcionais como atleta do clube. Ele chegou ao Brasil na noite da última segunda.

“Família Palmeiras, obrigado por todo o carinho que passaram para mim e para a minha família. Estou aqui me sentindo à vontade, fui recebido de braços abertos no clube. Agora é hora de trabalhar e retribuir em campo com tudo que eu possa para que o Palmeiras tenha ainda mais sucesso”, declarou o ex-jogador do Fulham, ao site do clube:

“Agradeço à presidente Leila, ao [diretor de futebol] Anderson Barros, todos que falaram comigo e tornaram possível essa transferência. Meu pai e meus empresários também. Tenho muito orgulho de estar aqui hoje e defender o Palmeiras. Recebi um carinho imenso do torcedor, minha família também. Ficamos surpresos com a quantidade de comentários no Instagram nos últimos dias, o carinho que senti. Foi especial para mim”, completou o meia.

Andreas, de 29 anos, assinou contrato até o fim de 2028. Assim, o Palmeiras pagará 10 milhões de euros (R$ 63 milhões) ao Fulham, que disputa a Premier League.

Andreas Pereira elogia estrutura do Palmeiras

Além do clube londrino, Andreas Pereira passou por diversos clubes da Europa, como PSV, Manchester United, Granada, Valencia e Lazio, além de ter defendido o Flamengo. Dessa maneira, o jogador pôde dar um pitaco sobre a estrutura que encontrou no Palmeiras.

“A estrutura aqui é de um clube de elite da Europa, pode se comparar com a elite do mundo essa estrutura. Estou muito feliz de estar aqui, poder fazer parte. Aqui tem tudo que um jogador precisa para se desenvolver e dar resultado. Isso é o mais importante”.

Aliás, o Palmeiras volta a campo no dia 13 de setembro, quando recebe o Internacional no Allianz Parque, às 18h30 (de Brasília). O duelo deve marcar a estreia de Andreas Pereira pelo Verdão, afinal ele já está registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

“Sei que o calendário tem muitos jogos, um atrás do outro. Estou preparado. Acabei de fazer a pré-temporada no meu ex-clube e me sinto pronto para jogar, ajudar a equipe e ajudar o Palmeiras a vencer mais uma vez”, disse o jogador.

Reforço pode atuar em qualquer posição do meio de campo

Andreas revelou uma conversa com o técnico Abel Ferreira e se colocou à disposição para fazer qualquer função do meio de campo. A princípio, ele deve brigar pela posição de segundo volante, hoje ocupada por Lucas Evangelista.

“Conversei com o Abel brevemente, ele me mandou uma mensagem quando concretizou a negociação. Espero ajudar, sou um jogador que pode ajudar no meio de campo com gols ou assistências, defendendo. Sou um jogador dinâmico e espero conseguir fazer isso aqui no Palmeiras”.

Agora de volta ao futebol brasileiro, Andreas espera ficar mais próximo do técnico Carlo Ancelotti e, assim, ter mais visibilidade de olho em futuras convocações para a Seleção Brasileira.

“Isso, com certeza, é importante para mim, me manter no ciclo da Seleção. É fazer meu trabalho bem feito no Palmeiras para que possa ser convocado. Tenho um sonho de ir para a Copa em 2026”.

