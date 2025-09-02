Aderlan, do Sport, se desculpa com Jair, do Vasco, após grave lesão

O lateral-direito Aderlan, do Sport, foi às redes sociais nesta terça-feira (2/9) para lamentar e desejar uma boa recuperação ao volante Jair, do Vasco. O jogador cruz-maltino, afinal, sofreu uma grave lesão no joelho direito após sofrer um carrinho do jogador do Leão durante o jogo do último domingo (31/8), na Ilha do Retiro, em Recife (PE), e só deve retornar a ação na reta final da temporada 2026.

Na ocasião, o lateral deu uma tesoura frontal em Jair, pegando a bola e depois o pé direito do volante. Apesar da gravidade da entrada, o árbitro Raphael Claus (SP), de frente para o lance, nada marcou. O comandante do VAR, Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG), também não solicitou revisão do árbitro paulista para um possível cartão vermelho. Em longo texto, Aderlan se desculpou com o jogador vascaíno.

Além disso, o experiente lateral aproveitou o texto para relatar que ele e sua família vêm sofrendo ameaças nas redes sociais. Segundo o próprio, tais mensagens partiram de torcedores do Vasco. Ele confirmou que já entrou com medidas legais na “esfera adequada”.

Confira o texto de Aderlan em solidariedade a volante do Vasco

“Gostaria de pedir desculpas publicamente ao colega de profissão, Jair, volante do Vasco, que teve uma lesão confirmada após uma disputa de bola comigo no jogo do último domingo. Em nenhum momento tive a intenção de machucá-lo no lance – meu foco sempre esteve na bola.

Ainda assim, lamento profundamente pela lesão, ainda mais por saber, pela experiência que vivi recentemente com o meu joelho, o quanto esse processo é doloroso para o atleta e sua família. Desejo uma recuperação rápida e pleno, para que ele volte a jogar o quanto antes. Que Deus abençoe você e sua família, Jair.

Ao mesmo tempo, preciso compartilhar algo muito triste que vem acontecendo comigo e com minha família. Infelizmente, nesta terça-feira, fui surpreendido com ameaças e ofensas direcionadas à minha esposa e à minha filha, vindas de torcedores do Vasco. Lamento muito esse tipo de atitude e faço um apelo para que cessem os ataques. Não vou aceitar esse tipo de ameaça.

Todas as contas responsáveis pelas mensagens já foram identificadas e serão encaminhadas às autoridades policiais, para que as ameaças sejam tratadas na esfera adequada.”

