Garnacho revela influência de Messi para assinar com o Chelsea

Sem estar entre os convocados da Argentina para a Data Fifa, Garnacho já treina com o restante do elenco no Chelsea - (crédito: Foto: Divulgação)

O Chelsea oficializou a contratação de Alejandro Garnacho, de 21 anos, que deixou o Manchester United em uma negociação avaliada em 47 milhões de euros. O atacante argentino assinou por sete temporadas, com vínculo até junho de 2032, e vai disputar posição nas pontas com Jamie Gittens, Pedro Neto, Estêvão e Buonanotte.

LEIA MAIS: Estêvão é eleito 2ª melhor contratação da Premier League pelo New York Times

Em sua chegada a Londres, Garnacho revelou um detalhe curioso sobre a decisão de trocar de clube.

“Conversei com Messi e ele me aconselhou a assinar com o Chelsea”, contou o argentino em entrevista aos canais oficiais dos Blues.

Além disso, antes de se apresentar ao novo time, o jogador usou as redes sociais para se despedir do United, onde se formou e deu os primeiros passos como profissional.

“Querido Manchester, depois de cinco anos inesquecíveis, este capítulo da minha vida chega ao fim. Vivemos momentos que guardarei para sempre e sou muito grato por tudo. Obrigado por acreditarem em mim. Sempre que vesti essa camisa, dei o meu máximo”, escreveu.

Sem estar entre os convocados da seleção argentina para a Data Fifa, Garnacho já treina com o restante do elenco no Chelsea. Por fim, sua estreia oficial pode acontecer no dia 13 de setembro, contra o Brentford, fora de casa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.