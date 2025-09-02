Botafogo se aproxima de R$ 1 bilhão em vendas de jogadores

O Botafogo se desfez de muitos jogadores durante as janelas de transferências internacionais desta temporada. Com isso, o Glorioso arrecadou uma boa grana e se aproximou da marca de R$ 1 bilhão ao vender o goleiro John e o lateral-esquerdo Cuiabano para o Nottingham Forest, de acordo com estudo do site “FogãoNet”. Os valores, no entanto, são controversos por conta das batalhas entre a SAF do clube alvinegro, John Textor, Lyon e a Eagle Holding.

Alguns jogadores que o Botafogo liberou foram citados em notificação extrajudicial de cobrança do Botafogo contra o Lyon. O Mais Tradicional afirma, por exemplo, que Luiz Henrique, Igor Jesus e Jair saíram em condições desfavoráveis para ajudar as finanças dos franceses.

Nos documentos que o Botafogo apresentou na Justiça, o clube alega que vendeu o direito econômico de quatro nomes por valores acima do número noticiado. Um destes casos seria o de Savarino, cujos direitos foram para o Lyon por 7,6 milhões de euros (R$ 48,3 mi). Mas a transferência não rolou porque o camisa 10 resolveu ficar no Rio de Janeiro. Em seguida, aliás, ele recusou também ofertas do Oriente Médio e da Turquia.

Em 2025, o Botafogo vendeu 11 jogadores. A saber: Júnior Santos (Mineiro), Tiquinho (Santos), Carlos Alberto (Sport), Luiz Henrique (Zenit), Hugo (Al-Wasl), Gregore (Al-Rayyan), Jair (Nottingham Forest), Igor Jesus (Nottingham Forest), Almada (Atlético de Madrid), John (Nottingham Forest) e Cuiabano (Nottingham Forest). Ao todo, contabilizaria R$ 954 milhões em saídas.

Outros saíram por empréstimo, como Serafim (Al Dhafra), Kauê (Porto B), De Paula (Estoril), Lindes (Athletic), Rwan (Real Salt Lake), Elias (Santa Clara) e Kayke (Fortaleza).

