Chelsea bate recorde de vendas na Premier League

O Chelsea terminou a janela de transferências do verão europeu com números históricos, mas desta vez não pelo quanto gastou, e sim pelo que arrecadou com vendas. O clube londrino gerou 332 milhões de euros (R$ 2,1 bilhões), estabelecendo um recorde na Premier League. O Bournemouth, de Andoni Iraola, aparece bem atrás, como o segundo clube que mais faturou, com 238 milhões de euros, incluindo a venda de Dean Huijsen ao Real Madrid.
A diretoria do Chelsea trabalhou intensamente para negociar os jogadores que não estavam nos planos de Enzo Maresca. Ao todo, 17 atletas deixaram o clube. Noni Madueke, vendido ao Arsenal, foi o que rendeu mais, com 56 milhões de euros. Em seguida, aparecem Christopher Nkunku, para o Milan, por 37 milhões de euros, e João Félix, para o Al-Nassr, por 30 milhões de euros.
Principais vendas do Chelsea na janela do verão europeu:
1. Noni Madueke (Arsenal) – 56 milhões de euros.
2. Christopher Nkunku (Milan) – 37 milhões de euros.
3. João Félix (Al-Nassr) – 30 milhões de euros.
4. Djordje Petrovic (Bournemouth) – 28,9 milhões de euros.
5. Lesley Ugochukwu (Burnley) – 28,7 milhões de euros.
6. Dewsbury-Hall (Everton) – 28,6 milhões de euros.
7. Renato Veiga (Villarreal) – 24,5 milhões de euros.
8. Armando Broja (Burnley) – 23 milhões de euros.
9. Carney Chukwuemeka (Dortmund) – 20 milhões de euros.
10. Nicolas Jackson (Bayern, empréstimo) – 16,5 milhões de euros.
11. Mathis Amougou (Estrasburgo) – 14,5 milhões de euros.
12. Bashir Humphreys (Burnley) – 14 milhões de euros.
13. Kepa Arrizabalaga (Arsenal) – 5,8 milhões de euros.
14. Marcus Bettinelli (Man. City) – 2,4 milhões de euros.
15. Alfie Gilchrist (West Bromwich) – 2,3 milhões de euros.
16. Ben Chilwell (Estrasburgo) – livre.
17. Lucas Bergström (Mallorca) – livre.
Total arrecadado: 332,2 milhões de euros.
Um dos destaques foi a saída de Nicolas Jackson. O Chelsea acertou um empréstimo com o Bayern por 16,5 milhões de euros, um dos valores mais altos da história para esse tipo de operação, que ainda inclui uma opção de compra obrigatória de 65 milhões, podendo elevar o total para quase 80 milhões.
Assim, entre compras e vendas, o Chelsea encerra a janela em saldo positivo, principal objetivo da diretoria e dos donos. O clube precisava fechar o mercado no azul para poder registrar seus novos reforços na Champions, já que uma punição da Uefa impediria inscrições em caso de déficit.
Além disso, o valor arrecadado poderia ter sido ainda maior se o acordo com o Fulham por Tyrique George tivesse se concretizado. O clube estava disposto a pagar cerca de 30 milhões de euros pelo jovem formado no Chelsea.
Jogadores emprestados
Além das vendas, o clube aproveitou para ceder quatro jogadores para ganharem experiência em outros times: Mamadou Sarr, Mike Penders e Kendry Páez, todos ao Strasburg, e o zagueiro argentino Aarón Anselmino, ao Borussia Dortmund.
Por fim, alguns jogadores que não estavam nos planos, como Raheem Sterling, Axel Disasi e Benoit Badiashile, ainda permanecem no Chelsea. No entanto, eles podem ser negociados com clubes fora da Europa, onde o mercado continua aberto, incluindo times da Arábia Saudita.
