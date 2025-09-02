Santos anuncia a contratação do zagueiro paraguaio Alexis Duarte

O Santos anunciou mais um importante reforço para a sua defesa. Logo após anunciar o brasileiro Victor Hugo e o argentino Lautaro Díaz, o clube contratou o zagueiro paraguaio Alexis Duarte, de 25 anos. O anúncio oficial ocorreu na noite desta terça-feira (2). O jogador, que estava no Spartak de Moscou, da Rússia, assinou um contrato válido por quatro anos. Ele, contudo, não se apresenta ao time santista de forma imediata.
A apresentação do novo reforço, no entanto, vai demorar alguns dias para ocorrer. O zagueiro Alexis Duarte foi convocado para a seleção do Paraguai. A equipe disputará jogos pelas Eliminatórias na próxima Data Fifa. Apenas depois de defender seu país, então, ele finalmente se juntará ao elenco santista no CT Rei Pelé.
A contratação do zagueiro, aliás, fechou um dia bastante agitado para o clube. Ele foi o terceiro e último reforço anunciado pelo Santos nesta terça-feira (2). Antes dele, o Peixe já havia confirmado a chegada do meia Victor Hugo. O atacante Lautaro Díaz, ex-Cruzeiro, também foi anunciado oficialmente pela diretoria.
Alexis Duarte, de 25 anos, é “cria” do tradicional Cerro Porteño, do Paraguai. No ano de 2023, o Spartak de Moscou, da Rússia, comprou o jogador. Após a sua passagem pelo futebol europeu, ele agora chega à Vila Belmiro. O zagueiro, enfim, terá sua primeira experiência profissional no futebol brasileiro.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.