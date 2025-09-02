InícioEsportes
Arthur Elias faz balanço do trabalho após título da Copa América

Um mês após conquistar o título invicto da Copa América, o técnico Arthur Elias fez um balanço do trabalho à frente da Seleção Brasileira feminina. Em entrevista à CBF TV, o treinador analisou o momento e revelou os planos para o futuro. Afinal, o Brasil busca o primeiro título da Copa do Mundo, que será disputada em casa, em 2027.

“O maior desafio será justamente chegar lá e conquistar a vitória. Precisamos vencer todos os adversários e fazer uma campanha consistente rumo ao sonho de sermos campeãs (…) Tenho confiança de que estamos no caminho certo, motivados e com uma equipe forte ao meu lado para incentivar as jogadoras”, disse o treinador.

O Brasil conquistou a Copa América de forma invicta, há um mês, em Quito, no Equador. Agora, a Seleção inicia o trabalho com foco na Copa do Mundo de 2027. Afinal, a competição acontecerá em solo brasileiro, entre 24 de junho e 25 de julho. Portanto, a chance de conquistar o título inédito dentro de casa motiva.

“Contamos também com o apoio da torcida brasileira, que será fundamental por jogar em casa. Não sabemos quanto tempo levará até o Brasil receber novamente uma Copa. Por isso, estamos determinados a aproveitar esse momento e fazer o melhor possível como representantes da Seleção Brasileira nesse momento”, afirmou Arthur Elias.

