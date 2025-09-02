Antes do anúncio do Grêmio, site da CBF ‘vaza’ foto de Willian com a camisa do clube

O Grêmio ainda não anunciou, mas a CBF já “entregou” a contratação de Willian. O meia-atacante, de 37 anos, apareceu no site oficial da entidade. O jogador, aliás, já está com a camisa do clube gaúcho em sua foto de perfil. A imagem, que circulou nas redes sociais nesta terça-feira (2), confirma o acerto. O anúncio oficial do clube, portanto, deve ocorrer nas próximas horas.

A imagem do experiente jogador, de fato, viralizou rapidamente na internet. A foto mostra Willian já com o uniforme de jogo do time tricolor. A página oficial do atleta no site da CBF atesta a veracidade de todo o registro. O nome do jogador, contudo, ainda não foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) conforme checagem feita pelo Jogada10.

Grêmio deve anunciar Willian a qualquer momento

Apesar da pequena gafe da confederação, a torcida ainda aguarda pelo anúncio oficial do Grêmio. A tendência é que o clube confirme a contratação a qualquer momento. Willian, que estava livre no mercado, deve assinar um contrato longo. O seu novo vínculo com o time gaúcho deve ir até o final da temporada de 2026.

O meia, que retorna ao futebol brasileiro, tem uma carreira de grande sucesso. Ele foi revelado pelo Corinthians, mas foi para a Europa ainda muito cedo, em 2007. No continente, ele brilhou por Shakhtar Donetsk e, principalmente, pelo Chelsea. O jogador, inclusive, disputou as Copas do Mundo de 2014 e 2018 pela Seleção.

O último clube do experiente jogador na Inglaterra foi o Fulham. Antes, ele teve um polêmico retorno ao Corinthians e voltou pra Europa. Ele não entra em campo, no entanto, desde o dia 10 de maio deste ano. Willian, portanto, precisará de um tempo para recondicionamento físico. De qualquer modo, o Grêmio, enfim, ganha um reforço de enorme peso para a sequência da temporada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.