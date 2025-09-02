Atlético anuncia o retorno de Jorge Sampaoli

Jorge Sampaoli está de volta ao Atlético Mineiro! O Galo anunciou o retorno do treinador argentino na noite desta terça-feira (02). O técnico chega para a sua segunda passagem no clube, tendo sido campeão mineiro na primeira vez que comandou o Alvinegro. O contrato vai até o final de 2027.

A negociação entre Sampaoli e o Galo ganhou força nas últimas horas, após a recusa de Martín Anselmi. O ex-treinador do Porto estava com negociações muito encaminhadas com o clube mineiro. Contudo, na noite dessa segunda-feira (01), o técnico desistiu e resolveu não assinar contrato.

Em sua primeira passagem pelo Atlético, Sampaoli ajudou a construir o que se tornaria o time multicampeão na temporada seguinte. Além do título mineiro, o argentino levou o Galo ao terceiro lugar no Brasileirão 2020, terminando três pontos atrás do campeão mineiro.

A torcida também teve um papel essencial para o retorno do argentino. Desde a saída de Cuca, o nome de Sampaoli esteve em alta entre os torcedores, que pediam a sua volta. Agora, o treinador poderá ter o primeiro contado com a massa alvinegra, já que sua primeira passagem aconteceu em meio a pandemia, com portões fechados.

O primeiro desafio de Sampaoli no comando do Galo será reverter a situação na Copa do Brasil. No jogo de ida, em casa, o Atlético perdeu para o Cruzeiro por 2 a 0 e precisa de uma vitória com o mesmo saldo de gols para levar a decisão no Mineirão para os pênaltis. O treinador se apresentar junto com a reapresentação do elenco.

