Terrabolistas analisam Dérbi: ‘Palmeiras amassou e não conseguiu os três pontos’

Corinthians e Palmeiras ficaram no empate por 1 a 1, no último domingo (31), na Neo Química Arena, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Chamou atenção, aliás, a superioridade do Verdão sobre o maior rival. Todavia, o resultado foi apenas um empate.

Foi justamente isso que os comentaristas do podcast “Terrabolistas” analisaram. Afinal, o time de Abel Ferreira teve mais oportunidades de gol, mais chutes, mais passes e maior posse de bola. No entanto, levou apenas um ponto para casa.

“O Palmeiras amassou o Corinthians. O Palmeiras amassou e não conseguiu marcar. Depender de arbitragem ou lance polêmico é muito feio. O Corinthians deu um chute a gol e o gol de empate não foi do chute. O Palmeiras amassou e não conseguiu levar os três pontos. Isso é muito feio”, disse a jornalista Luiza Boareto.

O Palmeiras agora se prepara durante a parada da Data Fifa e só retorna aos jogos no sábado (13), contra o Internacional, às 18h30 (de Brasília), em São Paulo. Já o Corinthians enfrenta o Athletico-PR, no dia 10 de setembro, pelas quartas de final da Copa do Brasil, em duelo na Neo Química Arena. No primeiro confronto, o Timão venceu o Furacão por 1 a 0.