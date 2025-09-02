Em meio a clima tenso, Athletico veta retorno de Tevis e nega pedido do Cruzeiro

Jogador tem contrato com o clube catarinense até o final do ano - (crédito: Foto: Duda Matoso/Athletico)

O Athletico decidiu não liberar o retorno antecipado do atacante Tevis. O jogador pertence ao Cruzeiro e está emprestado ao time paranaense. A diretoria da Raposa, aliás, solicitou formalmente a volta do atleta. Contudo, o Furacão barrou a movimentação e quer o cumprimento do contrato. O clima entre os dois clubes, portanto, esquenta ainda mais nos bastidores.

O pedido do Cruzeiro, de fato, se baseia na grande falta de espaço do jogador. O jovem atacante, de apenas 19 anos, vem sendo muito pouco utilizado no Sul. Nos últimos dois meses, por exemplo, ele atuou em apenas uma única partida. Tevis jogou somente por quatro minutos no período, o que motivou a solicitação de seu clube.

A negativa do Athletico, no entanto, tem um forte pano de fundo. O clima nos bastidores entre os dois clubes não é nada bom. Recentemente, o Cruzeiro pagou a multa rescisória do lateral Kauã Moraes, do Athletico. A diretoria do Furacão, na época, não gostou e chamou a Raposa de “oportunista”.

Mesmo com pouco tempo em campo, o jovem atacante segue valorizado no mercado. Conforme a apuração do portal ge, o atleta recebeu outras três propostas. O Red Bull Bragantino, por exemplo, mostrou interesse no jogador. O Ludogorets, da Bulgária, e o Al-Jazira, dos Emirados Árabes, também o procuraram.

O contrato de empréstimo de Tevis, por fim, dá total respaldo à decisão. O vínculo do jogador com o Athletico é válido até o final do ano. O clube paranaense, inclusive, tem uma opção de compra fixada no acordo. O valor para a compra de 70% dos direitos é de 3 milhões de euros (cerca de R$ 19 milhões).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.