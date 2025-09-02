InícioEsportes
São Paulo desiste da contratação de Marcos Leonardo após exigências do Al Hilal

Jogador era muito aguardado pela diretoria, mas transação não teve um final feliz

Jogador era muito aguardado pela diretoria, mas transação não teve um final feliz - (crédito: Foto: Divulgação / Al Hilal)

O São Paulo não vai mais contratar o atacante Marcos Leonardo. A diretoria do clube desistiu do negócio na noite desta terça-feira (2). A decisão ocorreu após uma última e decisiva contraproposta do Al Hilal. As exigências do time da Arábia Saudita foram consideradas inaceitáveis. O jogador de 22 anos, portanto, continuará no futebol do Oriente Médio.

O último dia da janela foi de muitas e longas reuniões. A diretoria do São Paulo acreditava que o acerto ainda era possível. O clube, inclusive, estava de “plantão” para conseguir registrar o jogador a tempo. No entanto, a contraproposta final feita pelo Al Hilal encerrou de vez as conversas entre as partes.

A grande vontade do jogador, aliás, era o principal trunfo do Tricolor na negociação. O atacante Marcos Leonardo desejava muito atuar pelo clube paulista. Para facilitar o negócio, ele chegou a aceitar abrir mão de grande parte de seu salário. O centroavante, com isso, se encaixaria na realidade financeira do São Paulo.

O otimismo do clube paulista, de fato, tinha bastante fundamento. Na última segunda-feira (1), as principais janelas de transferências da Europa se fecharam. A concorrência pelo atacante, então, diminuiu de forma considerável. A vontade do atleta de jogar no Morumbis, por sua vez, era o ponto mais favorável.

O centroavante, por fim, tem uma situação contratual bastante complexa. O Al Hilal pagou 40 milhões de euros (R$ 262 milhões) por ele em 2024. Seu contrato com o clube da Arábia Saudita vai até o ano de 2029. Sem o acordo com o time brasileiro, portanto, Marcos Leonardo continua sua carreira no Oriente Médio.

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 02/09/2025 23:05
