São Paulo desiste da contratação de Marcos Leonardo após exigências do Al Hilal

O São Paulo não vai mais contratar o atacante Marcos Leonardo. A diretoria do clube desistiu do negócio na noite desta terça-feira (2). A decisão ocorreu após uma última e decisiva contraproposta do Al Hilal. As exigências do time da Arábia Saudita foram consideradas inaceitáveis. O jogador de 22 anos, portanto, continuará no futebol do Oriente Médio.
O último dia da janela foi de muitas e longas reuniões. A diretoria do São Paulo acreditava que o acerto ainda era possível. O clube, inclusive, estava de “plantão” para conseguir registrar o jogador a tempo. No entanto, a contraproposta final feita pelo Al Hilal encerrou de vez as conversas entre as partes.
A grande vontade do jogador, aliás, era o principal trunfo do Tricolor na negociação. O atacante Marcos Leonardo desejava muito atuar pelo clube paulista. Para facilitar o negócio, ele chegou a aceitar abrir mão de grande parte de seu salário. O centroavante, com isso, se encaixaria na realidade financeira do São Paulo.
O otimismo do clube paulista, de fato, tinha bastante fundamento. Na última segunda-feira (1), as principais janelas de transferências da Europa se fecharam. A concorrência pelo atacante, então, diminuiu de forma considerável. A vontade do atleta de jogar no Morumbis, por sua vez, era o ponto mais favorável.
O centroavante, por fim, tem uma situação contratual bastante complexa. O Al Hilal pagou 40 milhões de euros (R$ 262 milhões) por ele em 2024. Seu contrato com o clube da Arábia Saudita vai até o ano de 2029. Sem o acordo com o time brasileiro, portanto, Marcos Leonardo continua sua carreira no Oriente Médio.
