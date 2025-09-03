Corinthians negocia aquisição de máquina ‘futurista’ para recuperação de jogadores

Tratamento se baseia em uma "cápsula" com água e sal, - (crédito: Foto: Reprodução )

O Corinthians está em negociação para a aquisição de uma máquina “futurista” para contribuir na recuperação de jogadores. O custo do equipamento, de fabricação da empresa Acqua Float, varia de R$ 120 mil a R$ 150 mil.

O envio da máquina ao clube alvinegro ocorrerá até o fim desta semana. O tratamento se baseia em uma “cápsula” com água e sal, que permite aos atletas flutuarem e relaxarem. O técnico Dorival Júnior deu o aval para a compra do equipamento, bem como o departamento médico do clube alvinegro.

O Mirassol, aliás, foi o primeiro clube a utilizar a tecnologia na América Latina. O clube do interior paulista faz uso do equipamento desde o ano passado.

Funcionamento da máquina

“A terapia de flutuação existe há mais de 70 anos no mundo, mas é recente no Brasil. A partir da privação sensorial, o atleta deita em uma solução de água e sal e relaxa sem esforço nenhum. Ele acaba melhorando o rendimento, recuperação física e parte mental, com redução de ansiedade e estresse”, explicou Christian Gaspar, CEO da empresa, à ESPN.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Acqua Float | Cápsulas de flutuação (@acqua.float)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.