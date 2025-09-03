Pacotão do dia: confira os reforços anunciados pelos clubes nesta terça

O futebol brasileiro teve um dia agitado em seu último dia da janela de transferências. Com negociações que demoraram mais tempo para serem concretizadas, vários clubes anunciaram reforços ao longo desta terça-feira (02), para completar seus elencos para a reta final da temporada.

O Santos foi quem trouxe mais novidades para o seu elenco. Nesta terça, o Peixe anunciou quatro reforços para a sequência da temporada. Os zagueiros Alexis Duarte e Anodis Frías, que chegam do Spartak Moscou e do León do México, respectivamente, o volante Victor Hugo, que veio do Flamengo, e o atacante Lautaro Díaz, que estava no Cruzeiro.

Ainda no estado de São Paulo, o Tricolor anunciou o retorno do atacante Rigoni, que também estava no León, e atuou no clube entre 2021 e 2022. Entretanto, a principal novidade que o torcedor são-paulino esperava não aconteceu, já que a negociação com Marcos Leonardo, do Al-Hilal, melou.

Andreas Pereira, que o Palmeiras já havia anunciado nos últimos dias, chegou à capital paulista e conheceu as estruturas do clube, do outro lado do muro na Barra Funda.

Reforços dentro e fora de campo em Minas

Entre os clubes mineiros, os reforços vieram em diferentes lugares do campo. O Cruzeiro anunciou a chegada do atacante equatoriano Arroyo, que estava no Besiktas e que defende a seleção nacional. Já o Atlético confirmou o retorno de Jorge Sampaoli ao comando da equipe. O treinador argentino assinou com o clube até o final de 2027.

Por fim, o Grêmio anunciou a chegada do lateral-esquerdo Enzo, que estava no CSA. Outra contratação que está sendo aguardada no Imortal é a do meia Willian. O jogador ainda não teve um anúncio oficial, mas a CBF, sem querer, divulgou uma foto sua com a camisa do clube gaúcho.

